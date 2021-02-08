اليوم السابع
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محافظ الشرقية يستقبل بطلة مصر لرفع الأثقال متحدى الإعاقة ويمنحها تروسيكل..صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 03:16 م
محافظ الشرقية يستقبل بطلة مصر لرفع الأثقال متحدى الإعاقة ويمنحها تروسيكل..صور
الشرقية - إيمان مهنى

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استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللاعبة رشا فتح الله عيسي  بطلة مصر لرفع الأثقال ( متحدي الإعاقة ) والتي تعاني من إعاقة جسدية ، لمنحها تروسيكل لمساعدتها في الحركة والتنقل وتقديراً لتفوقها الرياضي رغم إعاقتها والتي لم تمنعها من حصد بطولات الجمهورية فى رفع الأثقال ، وذلك في حضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والأستاذة زينب عبدالحميد مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي. 

أشاد المحافظ بهذا النموذج المشرف،والذي يُصر على مواصلة النجاح وحصد الميداليات الذهبية ورفع إسم المحافظة عالياً ، مؤكداً أن المحافظة تسعي جاهدة لتلبية كافه احتياجات ذوى القدرات الخاصة والهمم ودمجهم في المجتمع في جميع المجالات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بهم وتلبية كافة إحتياجاتهم .

قدمت اللاعبة رشا فتح الله الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لها اليوم بالديوان العام وتلبية كافة إحتياجاتها ومنحها تروسيكل تستخدمه في الحركة والتنقل وتشجيعه لها على مواصلة تفوقها الرياضي وحصد البطولات المحلية والعالمية.

بطلة مصر لرفع الأثقال متحدى الإعاقة تقود التروسيكل
بطلة مصر لرفع الأثقال متحدى الإعاقة تقود التروسيكل

 

محافظ الشرقية يستقبل بطلة مصر لرفع الأثقال متحدى الإعاقة ويمنحها تروسيكل
محافظ الشرقية يستقبل بطلة مصر لرفع الأثقال متحدى الإعاقة ويمنحها تروسيكل

 

 

 


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