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محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالى حى الحكماء بالزقازيق ويغلق مركز دروس خصوصية

الإثنين، 08 فبراير 2021 03:36 م
محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالى حى الحكماء بالزقازيق ويغلق مركز دروس خصوصية جانب من الحملة على مراكز الدروس
الشرقية - إيمان مهنى

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في استجابة سريعة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى شكوى اهالي منطقه حي الحكماء بنطاق حي ثان الزقازيق من استمرار فتح مراكز الدروس الخصوصية بالمنطقة وتوافد الطلاب عليها بكثافة مما يمثل خطر علي حياتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأمر المحافظ الأستاذة ثناء فوزي رئيسة حي ثان الزقازيق بشن حملة على مركز  للدروس  الخصوصية بنطاق الحي وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت رئيسة حي ثان الزقازيق، أنه تم شن حملة  بحضور نائب رئيس الحي ومدير إدارة المتابعه ومسؤلى الغلق برئاسة الحي لغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصيه بشارع صيدلية وفيق بعد المستشفى العام بمنطقه الحكماء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


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