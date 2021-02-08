محافظ الدقهلية يوقد الشعلة احتفالا بعيدها القومى.. ويؤكد: أنجزنا 207 مشروعات.. صور

الدقهلية _ شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، النصب التذكارى للشهداء بعد تطويره وتحديثه بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومى هذا العام، كما قام بإيقاد الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكارى إيذانا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

رافق المحافظ كلا من هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية واللواء عادل الطحلاوى، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، واللواء حسام عبدالواحد، مدير الأمن الوطني، واللواء خالد إبراهيم، مدير منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي والعميد ـحمد حسني، والعقيد تامر العوضي المستشار العسكرى، ورجال الدين والإسلامي والمسيحى وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وبمشاركة مديرية الشباب والرياضة بإشراف السيد علاء الشربينى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

هذا وتعد إحتفالات المحافظة كل عام بالعيد القومى ترسيخا لذكرى عزيزة على نفوس أبناء الدقهلية وهى إنتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الأوروبي بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا فى فبراير عام 1250 ميلادية، وإستطاع أجدادنا فى المنصورة تحقيق النصر وصد هذه الحملات عن مصر وأسر قائدهم وإيداعه أسيرا بدار القاضى بن لقمان فى ذلك الوقت حتى تم إفتدائة من الأسر والتى مازالت ماثلة أمام الاجيال المتعاقبة كمزارا سياحى أثرى عريق يجسد عظمة وبسالة شعب المنصورة تستلهم أجيال المصريين منه الفخر والعزة وتأكيد الكرامة ويعطيهم الدروس العميقة فى الشجاعة والصمود فى وجه المستعمر على مر العصور وهى ذكرى وتذكير للأجيال عبر العصور والأزمان.

وقال محافظ الدقهلية، أن العيد القومى للدقهلية لم يكن مجرد مظاهر إحتفالية فقط لهذه الذكرى العزيزة فى نفوس أهل الدقهلية جميعا والمصريين أيضا ولكنة يمثل وقفة للحساب والتدقيق كل عام لما حققتة المحافظة بأجهزتها المختلفة من إنجاز للمشروعات والخطط الإستثمارية والتنموية التى تستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، فقد حققت المحافظة العديد من الإنجازات في كافة قطاعات المرافق والخدمات تستهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بلغت تكلفتها الإجمالية علي6 مليار جنيه وبلغ عدد المشروعات التي تم انجازها ما يزيد على 207 مشروعات فى كافة المجالات الخدمية والمرافق.

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة تعمل جميعها فى تناغم وتنسيق مستمر لتحقيق المزيد من الانجازات التى تحقق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم والسير قدما على طريق الرقى والتقدم والاستقرار لوطننا العزيز مصر. جاء ذلك فى اطار احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومى 8 فبراير للعام 2021.



محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إحتفالا بعيدها القومى (1)



محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إحتفالا بعيدها القومى (2)



محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إحتفالا بعيدها القومى (3)



محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إحتفالا بعيدها القومى (4)



محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إحتفالا بعيدها القومى (5)



محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إحتفالا بعيدها القومى (6)



محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إحتفالا بعيدها القومى (7)