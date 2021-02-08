محافظ الإسكندرية يكرم الطالب أسامة سعد لاتمامه حفظ القرآن الكريم وتفوقه الدراسى

الإسكندرية جاكلين منير

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، الأحد، الطالب أسامة سعد شريف عبدالله، الطالب بالمرحلة الإعدادية، والذي أتم حفظ القرآن الكريم، والحاصل علي مراكز متفوقة علي مدار المراحل الدراسية له، وأهدي المحافظ له شهادة تقدير وميدالية المحافظة تقديرا وتشجيعا له علي مواصلة النجاح والتقدم.

وخلال تكريمه؛ أعرب المحافظ عن سعادته باستقبال الطالب في مكتبه، ووجه بضرورة مواصلة هذا النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدا علي ضرورة الإهتمام بالنشء وتبني مواهبهم، فهم بمثابة أجيال المستقبل لبلدنا، مشيرا إلى أهمية الأسرة في توجيه أبنائهم وغرز القيم الإيجابية فيهم ليكون نواة تقدم وإزدهار لمصرنا.

كما كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، الأحد، الطالبين جاسر محمد جلال ومصطفى أحمد عبد المهيمن بالمرحلة الثانوية، والحاصلين علي المركز الرابع على مستوى العالم في مسابقة Taiwan International Science Fair 2021. وأهدى لهما شهادات تقديرية وميدالية محافظة الإسكندرية تشجيعا وتحفيزا لهم. وخلال التكريم؛ أعرب المحافظ عن اعتزاز الإسكندرية بتمثيل الطالبان لها في المسابقة الدولية، وأكد علي حرص المحافظة في تشجيع الموهبين والمتميزين من أبنائها وتقديم كامل الدعم لهم لكي يستطيعوا تحقيق اهدافهم وأحلامهم، لافتا إلي ضرورة الإهتمام بالنشء وتبني مواهبهم، فهم بمثابة أجيال المستقبل.



جانب من التكريم