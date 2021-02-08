محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف ومشرفين ومسعفين..صور

أسيوط – هيثم البدرى

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مدير مرفق الإسعاف بأسيوط وعددًا من مشرفين القطاعات والمسعفين تقديرًا لهم على ما بذلوه من مجهودات خلال هذه المرحلة الصعبة وتفانيهم فى العمل مقدمًا الشكر لكل رجال الإسعاف مؤكدًا أنهم السند الحقيقى للمنظومة الصحية فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد فى ظل جائحة كورونا.

محافظ أسيوط كرم الدكتور مصطفى محمود محمد مدير مرفق الإسعاف وكل من سعد فتحى سعد مشرف عام إسعاف أسيوط وسيد أحمد فؤاد مشرف إقليم وسط الصعيد وعلاء بدرى على مشرف قطاع جنوب غرب وسامح ميسرة أحمد مشرف قطاع جنوب شرق وعصام جرجس عبدالملاك فنى خدمات طبية بإسعاف أسيوط وتم منحهم شهادات تقدير نظرًا لما يقدموه من أروع الأمثلة فى التضحية والفداء والبطولة فى سبيل أداء رسالتهم السامية والقيام بواجبهم المهنى والإنسانى تجاه أبناء وطنهم وذلك فى إطار خطة المحافظة الشاملة للحد من الفيروس المستجد وحماية الوطن والمواطنين.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة والمتواصلة لجميع رجال الإسعاف خلال هذه الفترة خاصة وأن مرفق الإسعاف ركيزة أساسية ضمن فريق عمل المحافظة لمجابهة الأزمات والمشكلات الطارئة والتى كانت أخرها أزمة وتداعيات فيروس كورونا المستجد لافتًا إلى أن مصر تزخر بالكثير من أبنائها الشباب المخلصين والمتميزين الذين يعملون من أجل رفعتها والحفاظ عليها مؤكدًا على استمرار تكريم وتحفيز المتميزين فى عملهم لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتميز فى أداء الأعمال بما يعود بالنفع على المواطنين وبالتالى على المحافظة والدولة.

ومن جانبه أعرب الدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الإسعاف عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الطيبة من محافظ أسيوط الذى لم يتوانى فى دعم جهود مرفق الإسعاف بالمحافظة وتشجيع منظومة العمل بكافة الوسائل مؤكدا إنه وفريقه سيواصلون العمل والمثابرة والاجتهاد وخدمة المواطنين والوطن وفى مجابهة التحديات والأزمات الطارئة.



محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف