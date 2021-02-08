مجلس مدينة غارب يعلن إرسال مساعدات للزعفرانة وإحلال وتجديد منظومة الإنارة بسقالة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، إنه يستمر إرسال مواد غذائية وبطاطين لأهالى قرية الزعفرانة شمال المدينة، الذين تضرروا الأسبوع الماضى من الأمطار الغزيرة، حيث يتم بالتنسيق مع عاطف جاد رئيس قرية الزعفرانة، وشريف عمر مدير التضامن الاجتماعى بالمدينة والتواصل المستمر مع أهالى قرية الزعفرانه وتلبية احتياجاتهم ودعمهم للتخفيف من آثار الامطار التى لحقت بالقرية .

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم تكليف إدارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى بالمدينة، والتجار وأهالى الخير بالمدينة، وتم توفير مواد غذائية وبطاطين مايقارب من سيارتان ربع نقل ، وتم توزيعهم على أهالى الزعفرانه وعرب عايش تحت إشراف مدير إدارة التضامن ورئيس القرية.

ودعم بنك الطعام أهالى قرية الزعفرانة وعرب عايش بكراتين مواد غذائية وملابس جديدة، بالإضافة إلى كميات من الأغطية وكفر السجاد، وتم توزيعهم على الأهالى بواسطة مسئولى التضامن ، وسيتم استكمال دعم أهالى عرب عايش .

وتابع رئيس مدينة رأس غارب، أنه سيتم دعم القرية بالكابلات الكهربائية وتكليف إدارة الكهرباء بالقيام بصيانة جميع علب الكهرباء الخاصة بالمنازل لحماية الأهالى ، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالتواصل مع أهالى قرى المحافظة وتوفير الرعايه الكامله لهم .

وعلى جانب أخر يستكمل مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، عملية إحلال وتجديد وصيانة منظومة إنارة الشوارع المختلفة بالمدينة، حيث تمت عملية إنارة شارع الميناء ، وكذلك الشارع الرئيسى بمنطقة السقالة بعد الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد لإعمدة الإنارة وتغيير الكابلات وتركيب كشافات الليد وترقيمها بشارع الميناء برأس غارب.

من جانبه قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب ، أنه تم اليوم استكمال إنارة وتشغيل أعمدة الإنارة بطريق والشارع الرئيسى بمنطقة السقالة بعد الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد للأعمدة وترقيمها وتغيير الكابلات وتركيب كشافات الليد .

وأضاف رئيس مدينة غارب فى بيان له ، أنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتغيير الأعمدة وتغيير الكابلات بشارع الوحدة الصحية بمنطقة السقالة ، وجارى استكمال أعمال إحلال وتجديد الأعمدة بالشوارع الداخلية للمنطقة استعدادا لإنارة منطقة السقالة بالكامل .

وشدد رئيس المدينة على ضرورة متابعة جميع اعمدة الانارة بشوارع المدينة المختلفة وصيانتها وتقديم افضل خدمة للمواطنين حفاظا على حياتهم ، يأتى ذلك ضمن خطة الانارة الجديدة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



جانب من المساعدات

مساعدات واغذية على اهالى الزعفرانة