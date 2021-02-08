اليوم السابع
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مجلس السيادة يعقد اجتماعا فوق العادة ويعتمد الحكومة السودانية الجديدة

الإثنين، 08 فبراير 2021 10:28 م
مجلس السيادة يعقد اجتماعا فوق العادة ويعتمد الحكومة السودانية الجديدة البرهان
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجلس السيادة السودانى يعقد اجتماعا فوق العادة ويعتمد الحكومة السودانية الجديدة.

وفى وقت سابق أعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك عن تشكيلته الوزارية الجديدة، قائلا: ملتزمون بمبادئ الثورة رغم كل الصعوبات، وأضاف عبد الله حمدوك، أن الحكومة السودانية الانتقالية عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة واسترداد الأموال المنهوبة.

وتابع رئيس الحكومة السودانية، أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بناء على توافقات، لافتا إلى  أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب من أهم الإنجازات.


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