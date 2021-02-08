اليوم السابع
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مجدى المهدى نقيبا لمحامى شمال القليوبية لدورة ثانية على التوالى

الإثنين، 08 فبراير 2021 11:16 م
مجدى المهدى نقيبا لمحامى شمال القليوبية لدورة ثانية على التوالى انتخابات نقابة محامين شمال القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالقليوبية، فوز مجدي المهدي بمقعد نقيب محامين نقابة شمال القليوبية، فيما فاز بالعضوية كل من، مصطفى السعداوي ببندر بنها، وعماد شندي عن مركز بنها، وعمرو الحوي مقعد الشباب، ويتم فرز الأصوات بنقابة جنوب القليوبية.

فيما شهدت انتخابات نقابتى المحامين بشمال وجنوب القليوبية، إقبالا متوسطا من الأعضاء على التصويت في انتخابات مجلسي النقابتين، وانطلقت اليوم على مستوى محكمتي بنها وشبرا الخيمة الابتدائية، حيث جرى فتح باب الاقتراع ضمن جولات المرحلة الثانية لانتخابات المحامين على مستوى الجمهورية.

وجرت الانتخابات وسط الإجراءات الاحترازية المطلوبة، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، بجانب عدد من الضوابط التي وضعتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وهي عدم التصوير داخل اللجان، عدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال العملية الانتخابية أو عملية الفرز والإعلان عن النتيجة يكون من خلال اللجنة المشرفة، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

في جنوب القليوبية، تنافس 5 مرشحين على مقعد نقيب محامين جنوب القليوبية فيما وصل عدد المتقدمين لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية 28 مرشحًا على 8 مقاعد متضمنة مقعد الشباب على أن تكون أماكن التصويت بمقر النقابة ببرج الشرطة.

 

احتفالات مجدى المهدى بالفوز
احتفالات مجدى المهدى بالفوز

 

بعد إعلان النتيجة
بعد إعلان النتيجة

 

بعد فرز النتيجة
بعد فرز النتيجة

 

فرحة داعمى مجدى المهدى
فرحة داعمى مجدى المهدى

 


اخبار القليوبية

انتخابات نقابة المحامين

نقابة المحامين بالقليوبية

محامين القليوبية

مجدى المهدى

نقابة محامين شمال القليوبية

نقابة محامين جنوب القليوبية

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