مئات يشاركون في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في ميانمار

رويترز

نظم مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب مسيرة في يانجون كبرى مدن ميانمار اليوم الاثنين في ثالث يوم من مظاهرات الشوارع ضد الانقلاب الذي وقع قبل أسبوع واعتقل خلاله الجيش الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.

وتصدرت مجموعة من الرهبان الاحتجاج مع العمال والطلاب. وقال الشهود إنهم رفعوا أعلاما بوذية متعددة الألوان إلى جانب لافتات باللون الأحمر الذي يرمز إلى لون حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وكُتب على إحدى اللافتات "افرجوا عن زعمائنا ، احترموا أصواتنا ، ارفضوا الانقلاب العسكري". واتشح محتجون كثيرون بالسواد.