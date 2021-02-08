اليوم السابع
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قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام فى غزة وخان يونس

الإثنين، 08 فبراير 2021 08:41 ص
قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام فى غزة وخان يونس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المزارعين ورعاة الأغنام فى أراضيهم الزراعية الحدودية شرق مدينتي غزة وخان يونس.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في موقع "ملكة" والآليات العسكرية خلف السياج الحدودي شرق مدينة غزة، أطلقت الرصاص وقنابل دخانية صوب مجموعات من المزارعين في الأراضي الزراعية شرق حي الزيتون، دون أن يبلغ عن إصابات بين المزارعين الذين اضطروا لترك أراضيهم والعودة إلى بيوتهم.

كما استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس أراضي المزارعين بنيران الأسلحة الرشاشة، إضافة إلى استهداف رعاة الأغنام شرق منطقة القرارة شمالا، وأرغمتهم على الخروج من المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد يومياً التنغيص على المزارعين في الأراضي الزراعية شمال وشرق القطاع وتمنعهم من فلاحة أراضيهم.

 

 


الاحتلال

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غزه

خان يونس

المزارعين الفلسطينيين

اخبار فلسطين

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