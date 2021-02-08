قافلة بيطرية في ثاني أيام حملة "صفط تراب بداية الطريق" لقرى مصرية مستدامة

الغربية _ عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فاعليات اليوم الثاني من مبادرة صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة والتي يتم تنفيذها داخل القرية في الفترة ما بين 7-14 فبراير، حيث تم اليوم تنظيم قافلة بيطرية بالقرية شارك بها نخبة من الأطباء البيطريين من مديرية الطب البيطري بالغربية والوحدة البيطرية بصفط تراب.

وخلال القافلة، تم الكشف على (79 من الأبقار، 194 من الجاموس ، 221 من الأغنام و1080 من الدواجن) وصرف اللازم لهم من تغذية، تحصينات وأدوية ( مضادات حيوية، خوافض حرارة، علاج للديدان، علاج للحشرات)، كما تم إستخدام الكشف بالسونار في تشخيص الحمل للحيوانات المختلفة والقيام بكافة العمليات الجراحية اللازمة، بالإضافة إلى استخراج بطاقات ورقية (كود تعريفي) لعدد 62 حيوان .



قافلة بيطرية في قرية صفط تراب (2)



قافلة بيطرية في قرية صفط تراب (3)