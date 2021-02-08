فلسطين تسجل 612 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الإثنين، تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 56 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء "أن وزارة الصحة ستباشر بعملية التطعيم اعتبارا من منتصف هذا الشهر بعد أن يكتمل وصول اللقاحات من مصادر متعددة".

وأضاف خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم في رام الله "كنا قد بدأنا الاسبوع الماضي في تطعيم الكوادر الصحية والتمريضية".

وأوضح اشتية أن التطعيم سيبدأ" من الاشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأن الوزراء وكبار المسؤولين سوف يتلقون اللقاح ضمن الفئات العمرية المنصوص عليها في جدول الطعومات".

ودعا اشتية إلى "ضرورة الابقاء على وضع الكمامة والحرص على التباعد الجسدي وعدم إقامة الأعراس وبيوت العزاء".

وقال إنه سيتم إعادة فتح المعابر التي تربط الأراضي الفلسطينية مع الأردن بشكل جزئي.

وأضاف "سوف يتم فتح الجسور للراغبين في العودة إلى فلسطين بواقع 450 مسافرا يوميا ابتداء من صباح اليوم (الاثنين) ويسمح للحالات الطارئة المغادرة بشكل استثنائي فقط كل هذا من أجل سلامتكم".

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 184562 تعافى منهم 172729 وتوفي 2079.