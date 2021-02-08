فض سرادق فرح ومصادرة 6 شيش وتغريم 34 مواطن وغلق 4 مراكز للدروس بالشرقية..صور

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية ، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسة مركز ومدينه الحسينية من ضبط وتغريم 9 مواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية خلال حملات تفتيشية على سائقى سيارات الأجرة والتكاتك ، كما تمكنت رئاسه المركز من مصادرة 6 شيش من 3 مقاهى مخالفة بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة شارع السلام ، وأسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز بالاشتراك مع شرطة المرافق ورئاسة حى أول وثان الزقازيق من فض فرح بناحية منطقه موقف المنصورة بمدينة الزقازيق ، فضلاً عن تغريم 25 مواطن لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامتهم من الإصابه بفيروس كورونا .

وقامت رئاسة مركز ومدينه فاقوس بحملة لمتابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وأسفرت الحملة عن غلق ( 2 ) مركز للدروس بشارع الدروس بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما قامت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجديدة ، بحملة على مراكز الدروس الخصوصية ، وأسفرت عن غلق مركز للدروس الخصوصية وتم تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



ضبط مراكز دروس خصوصية



غلق المحلات المخالفة