فصل التيار الكهربائى عن بعض قرى مركز بنى سويف غدا للصيانة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المغذيات العمومية بمركز بنى سويف، وذلك على مدار 3 أيام بدابة من غد الثلاثاء حتى الخميس المقبل، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء، مما يترتب عليه فصل الخدمة عن بعض القرى والمناطق التى تغذيها تلك المغذيات.

وطبقا لبيان قطاع الكهرباء فإنه من المقرر فصل التيار يوم الثلاثاء "9 فبراير" عن قرى ( الدوية، باروط ، بنى هارون ، بليفيا ، بجانب قرية طحا البيشة)، فيما يتم فصل التيار يوم الأربعاء "10 فبراير"عن قرية الحكامنة،ويوم الخميس "11 فبراير"عن قرى (بنى عفان، منشأة عاصم، بنى حمد ، إبشنا )، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهرا على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُبين عاليه.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.