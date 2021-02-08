فريق نادى المهندسين بالإسكندرية يحصد المركز الثانى ببطولة الجمهورية للكونغو فو

الاسكندرية جاكلين منير

فاز فريق نقابة المهندسين بالإسكندرية للكونغو فو بالمركز الثانى ترتيب عام فى بطولة الجمهورية للأندية بنات تحت 14 سنة وذلك بدعم مجلس إدارة الناى برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية وإشراف المهندس محمد الحسينى والمهندسة أمينة حسن اعضاء مجلس الإدارة.

وحصلت اللاعبة حلا طارق ابراهيم على الميدالية الذهبية عن المركز الأول وزن 60 كيلو، و اللاعبة ريم فوزى وهبة على الميدالية الذهبية عن المركز الاول وزن 44 كيلو ، ويأتى الفريق تحت إشراف الكابتن ابراهيم لطفى كمدير الجهاز الفنى و المدرب العام والكابتن مروان على .

كما أعلن فريق نقابة المهندسين بالإسكندرية انضمام اللاعبتان ريم فوزى وهبة و حلا طارق ابراهيم بالانضمام لمنتخب مصر للموسم 2020/2021.