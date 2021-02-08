اليوم السابع
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فتحى الصوينى نقيبا للمحامين بقنا للمرة الخامسة

الإثنين، 08 فبراير 2021 12:55 ص
فتحى الصوينى نقيبا للمحامين بقنا للمرة الخامسة نقيب محامى قنا
قنا صابر سعيد

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، عن فوز فتحى الصوينى، نقيبًا للمحامين للمرة الخامسة على التوالى بمجموع أصوات 1541 صوتا.

كما أعلنت اللجنة عن فوز فوزى أبو حديد، نقيبًا بندر قنا، هند عبد المعطى، مركز قنا، ومحمود عباس، لنجع حمادى، وقاسم عبد المعطى، بدشنا، وأحمد عبد اللطيف، أبوتشت، وأحمد عبد التواب، فرشوط، ويحيى معتوق، نقادة، وعبد الناصر فارس، قفط، أحمد كامل، قوص، وشورى محمد، الوقف، وفاز بمقعد الشباب محمد نصر.

وكان قد تقدم لمنصب النقيب فى قنا 5 مرشحين وهم فتحى صوينى، النقيب الحالى وعلاء ابو زيد، محمد فؤاد، محمود السماك، عمر حداد، وتقدم للعضوية 37 مرشحا للتنافس على 7 مقاعد، بالإضافة إلى مقعد الشباب.

 

 


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