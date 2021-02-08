فاينانشيال تايمز: تيك توك يخطط للتوسع فى التجارة الإلكترونية فى منافسة لفيس بوك

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن تطبيق تيك تيوك يخطط لتوسع هائل فى التجارة الإلكترونية فى الولايات المتحدة، حيث سيدخل فى منافسة مع عملاق وادى السليكون فيس بوك.

وأوضحت الصحيفة، أن التطبيق الذى تملكه شركة صينية لمشاركة مقاطع الفيديو قد أخبر المعلنين حول عدد من الملامح لعام 2021، وفقا لعدد من الأشخاص المطلعين على الخطط، مثل أداة تسمح للمستخدمين أكثر شعبية بمشاركات روابط لمنتجات و كسب عمولة بشكل أتوماتيكى على أى مبيعات.

وقال أحد المديرين التنفيذيين فى مجال الإعلان، إنه اتجاه تسويقى من المدرسة القديمة، مشيرا إلى أن صانعى الفيديوهات سيكونون قادرين على ربط أى منتجات يفضلونها حتى لم تكن تحظى برعاية رسمية من البراند.

كما يهدف تيك توك الذى تملكه شركة بايت دانس الصينية، إلى أن تصبح الشركات قادرة على استعراض كاتلاوجات منتجاتها على المنصبة، وفقا للمصادر.

وقيل أيضا، أن التطبيق ينشر التسوق المباشر، وهو نسخة موبايل من قنوات التسوق التلفزيونى حيث يمكن للمستخدمين أن يشتروا البضائع ببضع نقرات بعد عرضها من قبل نجوم تيك توك. ويأتى هذا بعد اختبار ميزة التسوق المباشر وع سلسلة متاجر وولمارت الشهيرة التى تم الإعلان عنها أواخر العام الماضى.

ورفضت تيك توك التعليق على الأمر، إلا أن جاك ميث مسئول التكنولوجيا الإبداعية فى WPP’s Mindshare، إن الأمر يبدو كما لو أن تيك توك يتجنب تقديم تجربة الديسكتوب والذهاب مباشرة إلى التجارة. وأضاف أن تيك توك من الناحية الثقافية فى مكان جيد للتجارة المباشرة لالتقاط الفرق بين المحتوى والتجارى لأنه لا يشعر بأنه فى وضع جيد مثل المنصات الأخرى.

وتوقعت الصحيفة، أن الأدوات التى سيطلقها تيك تيوك ، الذى أعلن بالفعل عن شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية صوفى، ستضعه فى منافسة مع فيس بوك.