اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 فبراير 2021 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فاوتشى: المتغير البريطانى سيكون السلالة "المهيمنة" فى أمريكا بحلول مارس

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:55 م
فاوتشى: المتغير البريطانى سيكون السلالة "المهيمنة" فى أمريكا بحلول مارس أنتونى فاوتشى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أنتونى فاوتشى أنه من المحتمل أن يصبح المتغير البريطانى لفيروس كورونا هو السلالة "المهيمنة" للفيروس فى الولايات المتحدة بحلول شهر مارس.

 

وأضاف خبير الأوبئة الأمريكى والعضو بفريق البيت الأبيض لمواجهة كورونا أنه تم بالفعل تأكيد المئات من حالات المتغير البريطانى فى الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الحالات التى لم يتم تأكيدها رسميًا.

 

وقال فاوتشى أن الأخبار السارة هى أن لقاحات فيروس كورونا تبدو "فعالة للغاية" ضد المتغير البريطاني.

 

وأقر فاوتشى بأن اللقاحات "أقل فعالية" ضد البديل الجنوب أفريقى، لكن هذه الحقيقة تؤكد الحاجة إلى الحد من انتشار الفيروس التاجى فى الولايات المتحدة على نطاق واسع.

 

وقالت الدكتورة روشيل والينسكى، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "لا يزال يتعين علينا السيطرة على هذا الوباء". "يُرجى توخى الحذر - يظل الانتشار المستمر للمتغيرات مصدر قلق كبير."

 

وحثت الدكتورة روشيل والينسكى، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأمريكيين مرة أخرى على عدم السفر للحد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

 

وقالت والينسكي: "أود أن أشجع الناس حقًا على عدم السفر وهناك المزيد من التجمعات التى تحدث فى المطارات."

 

سأل الصحفيون أيضًا عن متغيرات الفيروس التاجى التى تسبب الفوضى فى دول مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

 

أكد الدكتور أنتونى فاوتشى أنه حتى الآن، لا تزال معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة حالات للشكل الأصلى للفيروس، والذى تعتبر اللقاحات فعالة للغاية ضده.


فاوتشى

انتونى فاوتشى

متغير جنوب افريقيا

كورونا

لقاح كورونا

لقاحات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة