غلق محلين وتحرير 13محضر مخالفة فى حملة مكبرة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق و تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، كما شدد على استمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية مع التأكيد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية برفقة محمود بريك رئيس حي عامرية ثان، حملة مكبرة بميدان الناصرية و أسفل كوبري العامرية وشارع الكينج بحري السكة الحديد، للتأكد من إلتزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
أسفرت الحملة عن إغلاق 2 منشأة غير مطابقة للمواصفات، وقامت الحملة بإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام، و تحرير13 محضر لعدم إلتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتوافر الشهادات الصحية وكذا محاضر تموين.
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