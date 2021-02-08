غلق محلين وتحرير 13محضر مخالفة فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق و تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، كما شدد على استمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية مع التأكيد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية برفقة محمود بريك رئيس حي عامرية ثان، حملة مكبرة بميدان الناصرية و أسفل كوبري العامرية وشارع الكينج بحري السكة الحديد، للتأكد من إلتزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

أسفرت الحملة عن إغلاق 2 منشأة غير مطابقة للمواصفات، وقامت الحملة بإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام، و تحرير13 محضر لعدم إلتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتوافر الشهادات الصحية وكذا محاضر تموين.