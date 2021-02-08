وجاء في البيان: "نحث جميع الكنائس وجميع قادة الكنيسة على الالتزام الصارم ببروتوكولات كوفيد الموضحة للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس..سيتم إغلاق أي كنيسة لا تمتثل للبروتوكولات، وسيتم معاقبة قادتها وفقًا للقانون."



وأوضح المجلس أيضًا أنه من المسموح به إجراء مراسم الزواج وخدمات الدفن التي تُعقد في الكنائس بموجب بروتوكولات كوفيد الصارمة، إلا أن ما بعد المراسم مثل حفلات الاستقبال وحفلات الرقص والأكل وما إلى ذلك تم حظره.



وأضاف المجلس إن مراسم الدفن والزواج يجب أن تكون خاصة أيضًا، بمعنى أن تقتصر على 25 شخصًا فقط.

