عادل العبد نقيبًا لمحامى مطروح لدورة ثانية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية لمحامين بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، فوز عادل العبد بمقعد النقيب، لدورة ثانية، بحصوله على 275 صوتًا، متقدما على منافسيه عبد المنعم الجهيني، الذي حصل على 226 صوتًا، وممدوح الدربالي، الذي حصل على 92 صوتًا، ويجري حاليا فرز وإحصاء أصوات الأعضاء.
وجرت الانتخابات بين 24 مرشحًا من أعضاء الجمعية العمومية، من بينهم 3 مرشحين على مقعد النقيب، و3 مرشحين على مقعد الشباب، و18 مرشحًا على 7 مقاعد فوق السن، وشارك فيها بالتصويت 593 محاميًا، لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وسط إجراءات احترازية ووقائية، وسط إقبال على المشاركة من أعضاء الجمعية العمومية، بمقر نادي النقابة بوسط مدينة مرسى مطروح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة