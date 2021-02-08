عادل العبد نقيبًا لمحامى مطروح لدورة ثانية

وجرت الانتخابات بين 24 مرشحًا من أعضاء الجمعية العمومية، من بينهم 3 مرشحين على مقعد النقيب، و3 مرشحين على مقعد الشباب، و18 مرشحًا على 7 مقاعد فوق السن، وشارك فيها بالتصويت 593 محاميًا، لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وسط إجراءات احترازية ووقائية، وسط إقبال على المشاركة من أعضاء الجمعية العمومية، بمقر نادي النقابة بوسط مدينة مرسى مطروح.