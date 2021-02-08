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طهران تكشف: عضو فى قواتنا المسلحة وفر الإمكانات لاغتيال العالم النووى فخرى زادة

الإثنين، 08 فبراير 2021 10:21 م
طهران تكشف: عضو فى قواتنا المسلحة وفر الإمكانات لاغتيال العالم النووى فخرى زادة فخرى زاده
كتب أحمد عرفة

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أعلن وزير الأمن والاستخبارات الإيرانى، محمود علوى، أن عضو فى القوات المسلحة لبلاده وفر الإمكانات لاغتيال العالم النووى، محسن فخرى زادة، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وتواصل السلطات الإيرانية التحقيق بشأن اغتيال العالم فى المجال النووى والدفاعى الإيرانى محسن فخرى زادة، حيث أعلن الأمن الداخلى الإيرانى، عن فتح ملفات لجميع الضالعين فى عملية اغتيال العالم فى المجال النووى والدفاعى الإيرانى.

ووفقا لقناة العربية، قال قائد قوى الأمن الداخلى الإيرانى، العميد حسين اشترى، إنه تم فتح ملفات لجميع الضالعين فى عملية اغتيال العالم فخرى زادة، معربا عن أمله فى تعاون الشرطة الدولية "الإنتربول" باعتقال مرتكبى عملية الاغتيال واستردادهم إلى البلاد.

 

 


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