اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 فبراير 2021 08:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم "كأس العالم لكرة اليد"

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:58 م
صور .. محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم "كأس العالم لكرة اليد" محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال
الإسكندرية _ جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بتكريم المشاركين في تنظيم بطولة "كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021"، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وجميع الجهات المعنية، مشيدا بحسن التنظيم والتجهيزات الرائعة التي تمت في البطولة والتي أظهرت الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام دول العالم.

وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم البطولة وإظهارها بشكل مشرف لنا جميعا، مؤكدا أن الإسكندرية دائما رائدة في إستضافة وتنظيم البطولات العربية والعالمية، وذلك في ظل دعم وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال (1)
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال (1)

 

محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال (2)
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال (2)

 

محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال (3)
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال (3)

 

 

 

 


كرة اليد

بطولة كرة اليد

كأس العالم لكرة اليد

الإسكندرية

اخبار الإسكندرية

تكريم

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة