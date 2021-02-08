صور.. تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى الصدر فى مطروح بلقاح فيروس كورونا

مطروح – حسن مشالى

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، تطعيم لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية، والعاملين بمستشفى الصدر بمطروح، بحضور الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف الشناوى مدير الطب الوقائي والدكتور فايز رجب مدير مستشفى الصدر.

واستمع محافظ مطروح، لشرح حول منظومة تلقى التطعيم باللقاح، والتسجيل للأطقم الطبية والعاملين، مع الاطمئنان على الحاصلين على التطعيم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، استمرار حملة تطعيم العاملين بمستشفى مطروح، والتى بدأت بتطعيم الأطقم الطبية بمستشفى النجيلة، مشيراً إلى أنه بلغ تطعيم 78 حالة حتى اليوم، مع استمرار تطعيم العاملين بمنظومة الصحة، مع تجهيز مركز القلب لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا ، والتى سيكون الاولوية فيها لمرضى الامراض المزمنة.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بجيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة، على جهودهم وشجاعتهم فى مواجهة الفيروس، والحفاظ على صحة المواطنين، مع تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها .

ووجه الدكتور وكيل وزارة الصحة، الشكر لمحافظ مطروح، على دعمه ومساندته الدائمة لمنظومة الصحة والعاملين بها.



طعيم الأطقم الطبية بمستشفى الصدر فى مطروح بلقاح فيروس كورونا (1)



طعيم الأطقم الطبية بمستشفى الصدر فى مطروح بلقاح فيروس كورونا (2)



طعيم الأطقم الطبية بمستشفى الصدر فى مطروح بلقاح فيروس كورونا (3)



طعيم الأطقم الطبية بمستشفى الصدر فى مطروح بلقاح فيروس كورونا (4)



طعيم الأطقم الطبية بمستشفى الصدر فى مطروح بلقاح فيروس كورونا (5)



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طعيم الأطقم الطبية بمستشفى الصدر فى مطروح بلقاح فيروس كورونا (6)