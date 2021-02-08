صحيفة: مصرع أربع نساء فى انفجار منزل بمدينة ناتال البرازيل..فيديو وصور

فاطمة شوقى

لقيت أربع نساء حتفهن أمس الأحد في انفجار ، بسبب انفجار إثر تسرب غاز ، وقع في مبنى في مدينة ناتال ، شمال شرق البرازيل ، حسبما ذكرت مصادر رسمية.

Quatro pessoas morrem após desabamento em Natal pic.twitter.com/7nb2Qr4f3X — CNN Brasil (@CNNBrasil) February 7, 2021

وأشارت صحيفة "فولها دى ساو باولو" إلى أن هذا الانفجار أدى إلى انهيار منزل واحد على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة بآخرين ، مما أجبر السلطات على إخلائهم مؤقتًا خوفًا من الانهيار ، وفقًا للدفاع المدني في ناتال عاصمة ولاية ريو جراندي دو نورتي.

والفرضية الرئيسية أن الحادث وقع بسبب انفجار اسطوانة غاز ، بحسب أمانة الأمن العام الإقليمية.

ووقع الانفجار صباح أمي في الطابق الثاني من المنزل ، ووفقًا للشرطة ، من بين القتلى أم وابنة تبلغان من العمر 49 عامًا و 18 عامًا على التوالي، وأنقذت خدمات الطوارئ شخصين آخرين ، رجل وامرأة ، أحياء من تحت الأنقاض.

يتواجد فريق من الخبراء في الموقع بحثًا عن أدلة لتأكيد سبب الحادث ، مع تقييم حالة المباني المحيطة التي تأثرت بالانفجار القوى، حسبما قالت وكالة "إيفى " الإسبانية.

وأعربت حكومة ريو جراندي دو نورتي في مذكرة عن تضامنها مع أسر الضحايا وأكدت أنها تستخدم "كل جهودها" "لتقليل معاناة المتضررين".