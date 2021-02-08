صحة الدقهلية: فحص 25 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

الدقهلية _ شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن فحص حوالي 25 الف سيدة منذ إنطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وهي إحدى مبادرات 100 مليون صحة، وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل، عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهي إلتهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

وأوضح مكي، أن المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل ما فوق 18 سنة وحالة الجنين وإكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الامومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات، موضحا أنه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظة.

ودعى مكي جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين، موضحا أنه في حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.