اليوم السابع
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الإثنين، 08 فبراير 2021 03:44 م
خالد صلاح
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"شباب البحيرة" تدشن تدريبات مشوارى ضمن مبادرة "اكتسب مهاراتك" بـ95 مركز ومدرسة

الإثنين، 08 فبراير 2021 03:00 م
"شباب البحيرة" تدشن تدريبات مشوارى ضمن مبادرة "اكتسب مهاراتك" بـ95 مركز ومدرسة "شباب البحيرة" تدشن تدريبات مشوارى ضمن مبادرة "اكتسب مهاراتك" بـ95 مركز ومدرسة
البحيرة - فريق المحافظات

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افتتحت مديرية الشباب والرياضة (التدريب والمشروعات البرلمان والتعليم المدني) بالبحيرة، تدريبات مشروع مشواري "مشورة مهنية" ضمن مبادرة "اكتسب مهاراتك" بمركز شباب مدينة الحرية التابع لإدارة شباب دمنهور وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وفى إطار اهتمام الدولة المصرية بالشباب، خاصة شباب الجامعات وتدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم الخبرات اللازمة التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل.

وتستهدف المبادرة إكساب الشباب الذين يتلقون تعليمهم بجامعات خارج المحافظة مهارات اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل، المهارات الحياتية الحديثة وريادة الاعمال لتأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة اللائقة بهم.

وأشار إبراهيم خضر - مدير عام مديريه الشباب والرياضة بالبحيرة إلى أنه قد تم مد المبادرة (4) شهور لتصبح المدة الإجمالية للمبادرة (8 شهور ) بعدد ( 14 مركزا إداريا) 95 مركز شباب ومدرسة .

 

 


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