وأكد الكعبي أن القضية الفلسطينية لها الأولوية الأولى على جميع الصعد والمستويات لدى جميع الحكومات العراقية المتعاقبة، وأن تأريخ وحاضر ومستقبل العراق لن يكون مخالفًا لإرادة الشعب الفلسطيني وقرارته بشأن القضايا المصيرية.