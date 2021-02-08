زيادة عدد مصابي فيروس كورونا بمستشفيات فرنسا لثاني يوم على التوالي

رويترز

سجلت فرنسا 4317 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 اليوم الاثنين نزولا من 19715 حالة أمس الأحد و4347 حالة يوم الاثنين الماضي في حين استمر اتجاه إحصاء الحالات مطردا لكن أعداد متلقي العلاج في المستشفيات زادت لليوم الثاني على التوالي.

وزاد العدد الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة إلى ثلاثة ملايين و341 ألف حالة وهو سادس أكبر عدد من الإصابات في أوروبا.

وارتفع عدد المرضى بالفيروس في المستشفيات بواقع 343 مريضا ليبلغ 28037 مريضا وزاد عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة بواقع 91 مريضا ليرتفع إلى 3363 مريضا.

وزاد عدد الوفيات بكوفيد-19 في فرنسا بواقع 458 حالة مقابل 171 حالة أمس الأحد ومتوسط متحرك لسبعة أيام 416 حالة وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 79423 جالة وهو سابع أكبر عدد في العالم.