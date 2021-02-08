رفع مخلفات وحيوانات نافقة وأشجار فى حملة بمدينة أرمنت بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقص، اليوم الإثنين، حملة نظافة مكبرة استهدفت طريق جمعية إصلاح أرمنت الحيط وطريق على جرب وبعض طرق الزراعات الفرعية ، وتم رفع 400م3، وحيوانات نافقة ومخلفات مبانى ومخلفات أشجار بطول 800م، وذلك بناءاً على توجيهات العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر بتكثيف مجهودات حملات النظافة والتجميل وادراج كافة الطرق بين الزراعات، والتى يستغلها بعض المخالفين فى إلقاء مخلفات المبانى والحيوانات النافقة، ورفع جميع المخلفات منها حفاظا على الزراعات من التلوث وتيسيرا على المزارعين.

وقال مجلس مدينة أرمنت، فى بيان صحفى، أنه فى منطقة أرمنت الوابورات استهدفت الحملة طريق ترعة السواحل بنجع دنقل وطريق السجل المدنى خلف العمارات ومنطقة الـ14 وشارع الشهيد عبد الرحمن، وتم رفع 300م3 قمامة واتربة ومخلفات مبانى بطول 1000م، وبمنطقة المراعزة الشرقية وشارع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تم تكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتم رفع 200م3 أتربة وقمامة ومخلفات أشجار، وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل، حيث جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

وكانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حملة نظافة استهدفت مدخل المراعزة الشرقية ومنطقة الصبيخة وشارع مستشفى الحميات وميدان الصنايع وشارع نهر النيل، فى إطار توجيهات العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر بتكثيف مجهودات حملات النظافة والتجميل بالمركز والقرى التابعة له، وأسفرت حملة النظافة عن رفع 500م3 أتربة ومخلفات مبانى ومخلفات أشجار بإجمالى طول 1000م بمعدات الوحدة المحلية، كما تم وضع حاويات قمامة جديدة بتلك الشوارع ، حيث تم توزيعها حسب الكثافة السكانية لكل منطقة، تمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل، وجاء ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.



جانب من حملات النظافة بشوارع ارمنت

رفع حيوانات نافقة بشوارع ارمنت