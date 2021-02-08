رئيس وزراء بافاريا: من السابق لأوانه إنهاء العزل العام في ألمانيا

رويترز

قال رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودير إنه من السابق لأوانه أن ترفع ألمانيا العزل العام دون المخاطرة بمواجهة موجة ثالثة من إصابات كوفيد-19

وأدلى سودير بهذا التصريح قبل اجتماع عاجل لمراجعة القيود التي تهدف إلى القضاء على الجائحة.

ومن المقرر أن تجتمع المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء الولايات الاتحادية الألمانية البالغ عددها 16 ولاية يوم الأربعاء لمناقشة ما إذا كان سيتم تخفيف القيود اعتبارا من 15 فبراير شباط أو تمديد العزل العام الذي بدأ في منتصف ديسمبر كانون الأول.

وقال سويدير لمحطة إيه.آر.دي "أعتقد ، بشكل أساسي ، أنه سيتعين تمديد الإغلاق في الوقت الحالي.

"لا جدوى من إنهائه الآن. تخيل: نفتح كل شيء مرة واحدة ثم نصبح خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في وضع ربما يكون أسوأ من ذي قبل".

وأضاف "إذا أخطأنا الآن ، ستكون لدينا موجة ثالثة".