رئيس وزراء اليونان: الاتفاقات مع مصر وإيطاليا أثبتت فاعلية الحل السلمى شرق المتوسط

كتب أحمد عرفة

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيسرئيس، إن إنهاء الاحتلال التركى لقبرص على رأس أولوياتنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس وزراء اليونان: نخوض مفاوضات بشأن شرق المتوسط وعلى تركيا إثبات جديتهاـ وتابع رئيس وزراء اليونان: الاتفاقات مع مصر وإيطاليا أثبتت نجاعة الحل السلمى شرق المتوسط.

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن المسؤولين اليونانيين والأتراك سيجتمعون على الأرجح من جديد فى نهاية فبراير أو أوائل مارس لإحياء الجهود الرامية لحل خلاف على الحدود البحرية.

والبلدان العضوان في حلف شمال الأطلسى على خلاف فيما يتعلق بعدد من القضايا التي تعود لعقود مضت، ومنها حدود الجرف القارى لكل منهما والتحليق فوق بحر إيجه وقبرص المنقسمة عرقيا.