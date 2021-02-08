اليوم السابع
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رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال الرصف بنطاق حى ثان المحلة.. صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 09:56 م
رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال الرصف بنطاق حى ثان المحلة.. صور أعمال الرصف بنطاق حى ثان المحلة
الغربية _ عادل ضرة

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تابع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال الرصف بنطاق حى ثان المحلة برفقة المحاسب أحمد مغاورى، رئيس حي ثان المحلة، والمهندس محمود عاطف، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع المحلة ومسئولة الجهة المنفذة، حيث تتم أعمال الرصف بشارع جمال عبد الناصر بطول 1150 مترا وعرض 18 مترا وشارع المأمون بطول 420 مترا وعرض 7.5 متر وشارع الوحدة العربية بطول 320 مترا وعرض 9 أمتار.

يذكر أنه قد تم وضع طبقة السن، ويتم فردها ودكها ببعض هذه الشوارع فى انتظار وضع طبقة الرصف النهائية.

 

اعمال الرصف فى الشوارع (2)
اعمال الرصف فى الشوارع (2)

 

اعمال الرصف فى الشوارع (3)
اعمال الرصف فى الشوارع (3)

 

اعمال الرصف فى الشوارع (4)
اعمال الرصف فى الشوارع (4)

 

اعمال الرصف فى الشوارع (1)
اعمال الرصف فى الشوارع (1)

 

جانب من الزيارة الميدانية (7)
جانب من الزيارة الميدانية (7)

 

جانب من الزيارة الميدانية (8)
جانب من الزيارة الميدانية (8)

 

جانب من الزيارة الميدانية (9)
جانب من الزيارة الميدانية (9)

 

جانب من الزيارة الميدانية (5)
جانب من الزيارة الميدانية (5)

 

جانب من الزيارة الميدانية (6)
جانب من الزيارة الميدانية (6)

 

 

 


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