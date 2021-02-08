ويعد جونج المسؤول الوزاري الثامن والعشرين المعين من قبل إدارة الرئيس مون دون موافقة حزب المعارضة.
ومن المقرر أن يتولى جونج مهام عمله وزيرا للخارجية اعتبارًا من غد الثلاثاء.