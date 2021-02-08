سول (أ ش أ)

صدق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الاثنين، على قرار تعيين مستشار الأمن الوطني السابق، جونج أوي-يونج، وزيرًا جديدًا للخارجية، جاء ذلك بعد أن تبنت لجنة الدبلوماسية والوحدة البرلمانية - في وقت سابق اليوم - تقريرًا حول نتائج جلسة استماع لتأكيد تعيين جونج المرشح لمنصب وزير الخارجية، وسط مقاطعة أعضاء حزب قوة الشعب المعارض الرئيس للتصويت، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.