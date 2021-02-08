اليوم السابع
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رئيس جامعة طنطا يترأس المجلس الأعلى للمراكز والوحدات

الإثنين، 08 فبراير 2021 05:17 م
رئيس جامعة طنطا يترأس المجلس الأعلى للمراكز والوحدات المجلس الأعلى للمراكز والوحدات
الغربية مصطفى عادل

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ترأس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للمراكز والوحدات، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور عماد عتمان، والدكتور الرفاعى مبارك، والدكتور ‏كمال عكاشة، وأعضاء المجلس : الدكتور محمد عاطف نوير الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور طارق عبدالمنعم فايد، المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس جامعة طنطا خلال الاجتماع أن تشكيل المجلس الأعلى للمراكز والوحدات يأتى فى إطار متابعة الأداء المؤسسى من خلال وضع معايير واضحة لاختيار مديرى الوحدات والمراكز ، والهيكلية المالية والإدارية لهذه المراكز، إلى جانب توصيف وتعديل اللوائح القديمة الخاصة بها.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة المنظومة الإدارية، وإبداء الآراء حيالها، بالاضافة إلى مراجعة التوصيف الوظيفي، وإقرار اللوائح الإدارية الجديدة لكافة الوحدات والمراكز ، سعيا لاعتمادها فى مجلس جامعة طنطا القادم.

وأضاف أنه من المقرر الإعلان قريبًا عن شغل منصب المديرين التنفيذيين لمراكز : الأداء المؤسسى، والتطوير المستدام، والتدريب المستدام، والخدمات العامة المجتمعية، والخدمات الإلكترونية ، والوحدات الاقتصادية، ￼‏والعلاقات الدولية وشؤون الوافدين.

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا الغربيه

المجلس الأعلى للمراكز والوحدات بجامعة طنطا

طنطا

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