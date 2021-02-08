رئيس جامعة المنوفية يتفقد مزرعة الراهب لمتابعة الوحدات الإنتاجية والبحثية

المنوفية - محمد فتحى

قام الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية بجولة تفقدية مساء اليوم لمزرعة الجامعة بالراهب ومتابعة أعمال التجديدات والتجهيزات التى تتم بالمزرعة التابعة لكلية الزراعة وما تضمه من وحدات إنتاجية وبحثية مختلفة والتى تسهم فى سد احتياجات المجتمع من مختلف المحاصيل الاستراتيجية والمنتجات الحيوانية، بالإضافة إلى دورها كمزرعة بحثية تعليمية لتدريب طلاب كلية الزراعة وتنمية مهاراتهم.

وأكد مبارك على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير المزرعة والاستغلال الأمثل لكافة مواردها ووحداتها لتحقيق أقصى استفادة تخدم الطلاب والمجتمع.

رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم، أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن حافظ، عميد كلية الزراعة، الدكتور سعيد عمر، المستشار الزراعى لرئيس الجامعة، المحاسب جلال عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية، اللواء عماد المسيدى مدير عام الأمن الداخلى.