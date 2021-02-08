رئيس جامعة أسيوط يعلن استمرار العمل بقرار تخفيض العمالة خلال إجازة نصف العام

أسيوط - هيثم البدري

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استمرار تطبيق قراره بتخفيض العمالة بمختلف قطاعات الجامعة الإدارية والتعليمية، وذلك خلال فترة إجازة نصف العام والممتدة حتى 20 من فبراير الجارى.

جاء ذلك التصريح الرسمى لرئيس جامعة أسيوط، فى تعقيبه على بعض تساؤلات العاملين بالجامعة والمثارة حول هذا الشأن، مشيرا إلى أن قراره بتخفيض العمالة جاء تنفيذا لتوجيهات الحكومة ، وفى إطار خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى جرى إعادة تطبيقه للمرة الثانية بجامعة أسيوط مع ظهور الموجة الثانية للفيروس بنسب متفاوتة داخل مختلف إدارات الجامعة، حيث يقتصر الحضور فى بعض الإدارات على نسبة تتراوح من 20% إلى 50% فقط وذلك حسب طبيعة العمل بكل إدارة وكثافة المهام وعدد العاملين بها.

وأضاف الدكتور طارق الجمال، أن تعطيل العمل بقرار تخفيض العمالة وعودة العمل بقوته البشرية المعتادة مقروناً بصدور قرار جديد بهذا الشأن من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورصد انخفاض ملحوظ ومتواصل فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين الأفراد.