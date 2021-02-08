اليوم السابع
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الإثنين، 08 فبراير 2021 12:24 ص
خالد صلاح
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رئيس الوزراء اليونانى يصل قبرص الاثنين فى زيارة رسمية

الإثنين، 08 فبراير 2021 12:00 ص
رئيس الوزراء اليونانى يصل قبرص الاثنين فى زيارة رسمية رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
أ ش أ

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ذكرت الرئاسة القبرصية، الأحد، أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يصل، يوم الاثنين، إلى قبرص في زيارة رسمية.
ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن بيان صحفي للرئاسة أن ميتسوكيس سيجري خلال الزيارة لقاء مع الرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، تعقبه مشاورات بين وفدي الجانبين، قبل أن يدلي الزعيمان ببيانات صحفية للحديث عما تضمنته المشاورات.


اليونان

قبرص

كيرياكوس ميتسوتاكيس

اليونان وقبرص

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