رئيس الوزراء اليونانى يصل قبرص الاثنين فى زيارة رسمية

ذكرت الرئاسة القبرصية، الأحد، أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يصل، يوم الاثنين، إلى قبرص في زيارة رسمية.
ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن بيان صحفي للرئاسة أن ميتسوكيس سيجري خلال الزيارة لقاء مع الرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، تعقبه مشاورات بين وفدي الجانبين، قبل أن يدلي الزعيمان ببيانات صحفية للحديث عما تضمنته المشاورات.
رئيس الوزراء اليونانى يصل قبرص الاثنين فى زيارة رسميةالإثنين، 08 فبراير 2021 12:00 ص
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
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ذكرت الرئاسة القبرصية، الأحد، أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يصل، يوم الاثنين، إلى قبرص في زيارة رسمية.
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