اليوم السابع
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رئيس أوكرانيا: انخفض متوسط ​​عدد حالات كورونا الأسبوعى 3 مرات ووضعنا أفضل

الإثنين، 08 فبراير 2021 11:30 ص
رئيس أوكرانيا: انخفض متوسط ​​عدد حالات كورونا الأسبوعى 3 مرات ووضعنا أفضل رئيس اوكرانيا
كتب محمد شعلان

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أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بذل بلاده مجهود كبير فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن معدل الوفيات جراء الإصابة بالفيروس أقل بكثير من العديد من دول أوروبا، موضحًا أن أوكرانيا نجحت فى خفض متوسط عدد الحالات الأسبوعى 3 مرات واستعادة القدرة على الدواء.

 

وغرد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "أوكرانيا لديها شيء تفخر به فى مواجهة COVID19. معدل الوفيات من كورونا أقل فى بلدنا منه فى العديد من البلدان الأوروبية. تمكنا من تقليل متوسط ​​عدد الحالات الأسبوعى ثلاث مرات والبدء فى استعادة أدويتنا".

 

 

رئيس اوكرانيا على تويتر
رئيس اوكرانيا على تويتر

 

وقامت وزارة الصحة الأوكرانية بتعديل قائمة الدول المصنفة على أنها مناطق حمراء وخضراء بالنسبة لانتشار فيروس كورونا، مع مراعاة عدد حالات الإصابة بالفيروس بين كل 100 ألف نسمة.

 

ورفعت أوكرانيا عدد الدول فى القائمة الحمراء إلى 80 دولة بزيادة 6 دول عن قائمة الأسبوع الماضى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أوكرانيا برس" أمس الأحد.

 

وانضمت إلى قائمة الدول الحمراء كل من ناميبيا وبوتسوانا ومولدوفا والكويت وماليزيا وجزر المالديف وإسواتينى، بينما تم استبعاد سورينام منها، وبقيت دول بولندا والمجر وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فى المنطقة الحمراء بالنسبة للأوكرانيين.

 

وذكر رئيس أطباء الصحة فى أوكرانيا فيكتور لياشكو أن الحكومة تخطط لإكمال خمسة ملايين عملية تلقيح كل شهر بعد بدء حملة التطعيم فى أوكرانيا.

 

كما أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميهال، تمديد القيود المفروضة فى مواجهة فيروس كورونا حتى 30 أبريل القادم وسط توقعات بتجديدها مرة أخرى.


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