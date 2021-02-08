خلافات زوجية وراء اختفاء سيدة في البحيرة.. والزوج يتعهد بحسن المعاملة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن اختفاء ربة منزل بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما نشر على إحدى المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، تحت عنوان ( أم تبحث عن ابنتها المتغيبة بالبحيرة ) والمتضمن تغيب ( ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة ) ومناشدة الأهالى بالتواصل مع أهليتها لمساعدتهم فى العثور عليها .

بالفحص تبين أنه قد تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون من (عامل – مقيم بدائرة المركز) بقيام زوجته (المتغيبة - والمقيمة بذات العنوان) بترك مسكن الزوجية وبحوزتها كافة متعلقاتها الشخصية ومبلغ مالى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .. وفى وقت لاحق حضرت المذكورة من تلقاء نفسها وبسؤالها قررت ترك مسكن الزوجية بإرادتها على إثر خلافات أسرية بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة .. قررت إخلاء سبيلها وزوجها عقب تعهد زوجها بحسن رعايتها.