خارجية العراق: نتطلع لتوجه الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم قضايانا المشتركة

كتب أحمد عرفة

هنأ فؤاد حسين وزير خارجية العراق، ليبيا بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف وزير خارجية العراق: نتطلع نحو توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة نحو قضايانا المشتركة.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، أن مصر والعراق يمتازان بعمق حضارى وتاريخ عريق يجعلهما مُتقاربين فى العديد من المجالات، مشيرا إلى تطلع بغداد لمزيد من التعاون والتنسيق الأمنيّ لمواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال تسلم الوزير فؤاد حسين نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدي العراق وليد محمد إسماعيل.