حصانة قضائية للمهاجرين غير الشرعيين فى بريطانيا مقابل تطعيم كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة دايلى ميل، أن المهاجرين غير الشرعيين فى بريطانيا سيعرض عليهم حصانة للتقدم والحصول على لقاح كورونا، فى خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مساعدة بريطانيا فى الوصول إلى مناعة القطيع لتخفيف الإغلاق، ونقلت الصحيفة عن مصدر بالحكومة البريطانية قوله، إن المغزى من ذلك هو أن كل شخص يحتاج إلى حقنة اللقاح من أجل سلامة الجميع.

ويصر المسئولون، عن أن المهاجرين غير الشرعيين لن يستطيعوا القفز إلى الصفوف للحصول على اللقاح أو استخدام الخطة كوسيلة للحصول على حقوق أخرى، وهو ما سيعنى أن وزارة الداخلية لن تتخذ أى إجراء لو تسجلوا لدى طبيب عام للحصول على التطعيم، ولا يوجد إحصاء رسمى فى بريطانيا لعدد الأجانب الذين ليس لديهم وضع قانونى، لكن التقديرات تشير إلى أن الرقم يصل إلى 1.3 مليون شخص.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إن لقاحات كورونا ستقدم لكل من يعيش فى بريطانيا مجانا بغض النظر عن وضع الهجرة.

وهؤلاء المسجلين لدى طبيب عام يتم الإتصال بهم فى أقرب فرصة، ونعمل عن كثب مع الشركات والمنظمات الخارجية للاتصال بهؤلاء غير المسجلين لدى طبيب عام لضمان أن يقدم لهم اللقاح.

وأوضحت دايلى ميل، إن كل الفئات من المهاجرين غير القانونين سيحصلون على ضمانات بأنهم لن يواجهوا أية تداعيات لو تقدموا، بما فى ذلك من دخلوا بريطانيا خلسة سواء عن طريق عبور القناة الإنجليزية او على ظهر شاحنات.

وسيتم تغطية فئات أخرى من المهاجرين غير المنتظمين سيتم تغطيتهم، مثل هؤلاء الذين وصلوا بشكل قانونى لن تجاوزوا الفترة المسموح لهم فيها بالبقاء أو وصلوا بتأشيرات قصيرة زمنية ولم يستطيعوا الخروج.