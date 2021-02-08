حالة الطقس والمرو بطريق إسماعيلية - القاهرة ومحور 30 يونيو.. فيديو لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا من على طريق "الإسماعيلية - القاهرة، لمتابعة حالة الطقس، والشبورة المائية على الطريق، بعد أن أهابت إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، بقائدى السيارات المسافرين علي طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومحور 30 يونيو، والقادمين من السويس والعين السخنة إلي الإسماعيلية وبورسعيد، والعكس بتوخى الحذر وعدم السرعة، نظرًا لوجود شبورة مائية متوسطة، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، والإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 26، وبورسعيد الصغرى 14 العظمى 24، والسويس الصغرى 14 والعظمى 26، والزقازيق الصغرى 14 والعظمى 26، ودمياط الصغرى 14 والعظمى 24.



حالة الطقس بشوارع الاسماعيلية (1)



حالة الطقس بشوارع الاسماعيلية (2)



حالة الطقس بشوارع الاسماعيلية (3)



سيولة مرورية بطريق الاسماعيلية القاهرة (1)



سيولة مرورية بطريق الاسماعيلية القاهرة (2)