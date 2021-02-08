حاكم دبي يوجه رسالة للإمارات والأمتين العربية والإسلامية عشية وصول "مسبار الأمل" للمريخ

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وجه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة لشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية عشية وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ.

جاء ذلك عبر حسابه في (تويتر) اليوم الأثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، قائلا "خلال الساعات القادمة يصل مسبار الأمل لكوكب المريخ.. وسيكون التحدي الأكبر هو الدخول لمدار المريخ"، موضحا أن 50 % من البعثات البشرية التي حاولت قبلنا لم تستطع أن تدخل المدار، ولكن حتى إن لم ندخل المدار فقد دخلنا التاريخ، هذه أبعد نقطة في الكون يصلها العرب عبر تاريخهم.

وأشار إلى أن أكثر من 5 ملايين ساعة عمل لأكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتيين هدفت لإعطاء أمل لجميع العرب، بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب.