جولة افتراضية لبايدن وكامالا هاريس بموقع التطعيم ضد كورونا فى أريزونا.. فيديو

كتبت رباب فتحى

قام الرئيس الأمريكى، جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس بجولة في موقع التطعيم ضد فيروس كورونا في ملعب ستيت فارم في جلينديل بأريزونا، وقال جيف زينتس ، منسق فريق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض ، إن الموقع يمكن أن يكون بمثابة نموذج للمجتمعات الأخرى حول كيفية توزيع اللقاحات بشكل فعال.

واستعرضت طبيبة كيفية عمل الموقع أمام بايدن وكامالا، وأشارت إلى أن الموقع يوزع 350 إلى 400 جرعة لقاح في الساعة، وتم توزيع ما يقرب من 170000 جرعة في ملعب ستيت فارم منذ افتتاحه كموقع للتطعيم.

وسأل جو بايدن طبيبة أريزونا التى تعمل في موقع التطعيم عن مدى أهمية المساعدة الفيدرالية في إنشاء الموقع وتشغيله، وردت الطبيبة بقولها إن إنشاء موقع التطعيم كان ليشكل "رافعة لوجستية ضخمة" بدون تمويل ودعم فيدرالي.

وعند سؤالها عن سبب اختيار الموقع في ملعب ستيت فارم ، أشارت الطبيبة إلى أن فريق أريزونا كاردينالز كانوا "شركاء أقوياء خلال كل استجابة كوفيد".

وقال بايدن إنه تحدث إلى مفوض اتحاد كرة القدم الأمريكى ، روجر جودل ، حول استخدام 30 ملعبًا رئيسيًا لتوزيع اللقاحات ، لذلك يمكن أن يكون ملعب ستيت فارم نموذجًا لمواقع أخرى في المستقبل القريب.