جلسة مزاد بجمارك دمياط غدا.. تعرف على الشروط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، قيامها بعقد جلسة مزاد علنى (مزايدة محدودة) للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة غدا الثلاثاء الموافق 2021/2/9 فى الساعة الثانية عشرة صباحا طبقا لنص المادتين رقمى 66 و 67 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

يأتى ذلك لبيع عدد 2 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.

واللوط الأول عبارة عن 1494 صندوق تفاح منشأ بولندا محصول 2020 و 2021 بوزن 23 طن.

واللوط الثانى عبارة عن 35 كرتونة بوزن 332 كيلوجرام معسل أدخنة النخلة منتج مصرى .

وتباع كراسة الشروط بمبلغ 200 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط

وسوف تعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط غدا الثلاثاء 2021/1/19 فى الساعة الثانية عشرة ظهرا .

وشروط دخول المزاد كالتالى :

- تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية.

- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.

- سداد 50 ألف جنية تأمين المزاد.

- ثمن كراسة الشروط 200 جنيه مصرى.

- حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق.

- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع.

-البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

- شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد.

وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة .