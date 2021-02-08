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جلسة مزاد بجمارك دمياط غدا.. تعرف على الشروط

الإثنين، 08 فبراير 2021 09:00 ص
جلسة مزاد بجمارك دمياط غدا.. تعرف على الشروط بضائع فى الجمارك - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، قيامها بعقد جلسة مزاد علنى (مزايدة محدودة) للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة غدا الثلاثاء الموافق 2021/2/9 فى الساعة الثانية عشرة صباحا طبقا لنص المادتين رقمى 66 و 67 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

يأتى ذلك لبيع عدد 2 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.

واللوط الأول عبارة عن 1494 صندوق تفاح منشأ بولندا محصول 2020 و 2021 بوزن 23 طن.

واللوط الثانى عبارة عن 35 كرتونة بوزن 332 كيلوجرام معسل أدخنة النخلة منتج مصرى .

وتباع كراسة الشروط بمبلغ 200 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط

وسوف تعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط غدا الثلاثاء 2021/1/19 فى الساعة الثانية عشرة ظهرا .

وشروط دخول المزاد كالتالى  :

- تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية.

- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.

- سداد 50 ألف جنية تأمين المزاد.

- ثمن كراسة الشروط 200 جنيه مصرى.

- حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق.

- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع.

-البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

- شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد.

وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة .

 


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