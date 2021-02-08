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جامعة طنطا: حريصون علي راحة الطلاب وحوافز وتسهيلات للمساهمة فى محو الأمية

الإثنين، 08 فبراير 2021 08:53 م
جامعة طنطا: حريصون علي راحة الطلاب وحوافز وتسهيلات للمساهمة فى محو الأمية نائب رئيس جامعة طنطا خلال لقائه بوفد إتحاد الطلاب
الغربية _ عادل ضرة

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اجتمع الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مساء اليوم، مع وفد إتحاد الطلاب بالجامعة، والذي ضم رئيس الاتحاد أحمد خالد حجازي ونائبه إسراء رشدي، بحضور أمناء اتحاد كليات التربية والآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية والحقوق والزراعة والتجارة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة طنطا، أن هذا الاجتماع جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكي بضرورة التواصل والاستماع للمشاكل التي تواجه الطلاب خاصة في تطبيق مشروع "محو الأمية" كشرط اساسي للتخرج، ومناقشة أنسب الآليات والحلول التي من شأنها تسهيل تنفيذ المشروع، وتحفيز الطلاب وتذليل العقبات التي تواجهم في هذا الشأن.

و وجه الدكتور عماد عتمان، وفد اتحاد الطلاب بأهمية تشكيل فرق طلابية للقيام بحملات توعية بقضية "محو الأمية" والاشتراك بها، مؤكدًا علي المسؤولية المجتمعية لجامعة طنطا في المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، إلي جانب حرص الجامعة علي تقديم كافة الحوافز والتسهيلات والخدمات التي يحتاجها الطالب لتشجيعه على المساهمة في هذا المشروع.

وصرح أحمد خالد حجازي، رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، أن وفد الاتحاد تقدم بالعديد من المقترحات التي من شأنها القضاء علي المشكلات التي تواجه حاليًا طلاب الكليات التي تضمنها مشروع "محو الأمية"، ولعل أبرزها صعوبة إيجاد الدراسين الراغبين في محو أميتهم والوصول إليهم، حيث اقترح اتحاد الطلاب التعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني لتسهيل الوصول للأميين، وتشكيل فرق تساهم في تنقيح وفرز وتنظيم قواعد بيانات بالدارسين.

وأكد رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، تقبل الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا، بصدر رحب لكافة المقترحات، مشيرًا إلي أنه جاري العمل على دراستها وإعلانها في أقرب وقت.

 

نائب رئيس جامعة طنطا خلال لقائه بوفد إتحاد الطلا (2)
نائب رئيس جامعة طنطا خلال لقائه بوفد إتحاد الطلا (2)

 

نائب رئيس جامعة طنطا خلال لقائه بوفد إتحاد الطلا (1)
نائب رئيس جامعة طنطا خلال لقائه بوفد إتحاد الطلا (1)

 


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