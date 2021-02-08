جامعة الفيوم تدعم طلابها الفائقين بالمرحلة الأولى ومرحلتى الماجستير والدكتوراة

الفيوم رباب الجالي

عقد اليوم الاثنين الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم اجتماعاً موسعاً مع كلٍ الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، الدكتورة منى حته عميد كلية الصيدلة، الدكتور شريف العطار القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، الدكتور صالح العونى القائم بأعمال عميد كلية العلوم، الدكتور نيفين السواح القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، وبحضور الدكتور إيمان هيكل منسق جامعة الفيوم.

جاء ذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخاصة محورى العدالة والتنمية وبناء الإنسان، وفى إطار السعى الدائم نحو دعم الفائقين من أبناء الجامعة.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد بأنه قد تم الاتفاق على قيام الكليات المعنية بتحديد الطلاب الخمس الأوائل فى الفرق النهائية بالأقسام المختلفة بالكليات المذكورة ليتم دعمهم بمبلغ 1000جنيها شهرياً طوال العام، وفى حالة استمرار تفوق الطالب وانتقاله للسنة النهائية يتم استمرار الدعم حتى التخرج.

وأضاف أنه بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا فقد تم الاتفاق على أن يتم اختيار عدد 2 دارسا من كل كلية من الكليات الخمس المذكورة والمقيدين بمرحلة الدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراه على أن يصرف لكل منهم مبلغ 2500 جنيها تصرف بالتساوى على مرحلتين؛ الأولى بعد التسجيل للدرجة، والثانية بعد منح الدرجة، إضافة إلى مكافأة شهرية مقدراها 1000 جنيهًا لمدة عام لطالب الماجستير، ولمدة عامين لطالب الدكتوراه، وذلك شريطة ألا يكون الطالب من أعضاء الهيئة المعاونة بذات الكلية أو من له وظيفة حكومية يتقاضى عنها مرتبًا، وكذلك يشترط أن يكون مجال الدراسة المعنية يخدم الدولة المصرية من خلال رؤية مصر 2030 وفق معايير خدمة المجتمع وتنميته، شريطة أن تكون تلك البحوث قد تم تسجيلها بالفعل فى إحدى الكليات المشار إليها.

و تتوجه جامعة الفيوم بكل الشكر والتقدير إلى معالى الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لحرصها على سرعة تفعيل بنود البروتوكول، تتمنى لطلابها وباحثيها كل التوفيق والسداد.