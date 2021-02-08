جامعة الأقصر تستقبل المكلفات للخدمة العامة لمساعدة الطلبة المكفوفين بكلية الألسن.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، بمقر الجامعة وفد من المكلفات للخدمة العامة الدفعة 96 وعددهم 15 مكلفة، وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر ووزارة التضامن الاجتماع الموقع في 15/10/2020.

وخلال اللقاء قام الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بتوزيع العمل علي المكلفات بكلية الالسن لمساعدة الطلاب المكفوفين بالكلية والإدارة المركزية للجامعة، حيث عقد رئيس الجامعة اجتماع معهم لتعريفهم بالمهام التى سوف يقومون بها خلال عملهم بالجامعة، وشهد اللقاء أشرف فرويز متياس مدير عام إدارة الخدمة العامة بالأقصر، وجمال سيد أحمد محمد أمين عام الجامعة المساعد.

وفى نفس السياق قال الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إنه من المقرر عودة الدراسة بالجامعة رسمياً يوم 20 فبراير الجارى وتبدأ معها امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تم مؤخراً عقد مجلس جامعة الأقصر فى جلسته الحادية والعشرون المنعقدة بمقر الجامعة بالأقصر وتقرر خلاله عودة الطلبة والطالبات المغتربين للمدن الجامعية يوم 16 فبراير المقبل، وبدء الدراسة رسمياً يوم 20 من نفس الشهر، وناقش رئيس الجامعة فى مستهل الجلسة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 بدايةً من 20 فبراير، وإعداد الجداول فى الأسبوع الأول من فبراير 2021، وذلك طبقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات وأيضاً عودة طلاب المدن الجامعية أعتباراً من 16 فبراير القادم.

وأشار الدكتور محجوب رئيس الجامعة، خلال فعاليات المجلس، إلى أنه من المقرر أن يتم استئناف الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 على أن يشهد بدايتها إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب، مؤكداً أنه من المقرر فتح أبواب المدن الجامعية لعودة المغتربين المقيدين بها اعتباراً من 16 فبراير 2021، وذلك قبل استئناف الدراسة.



رئيس جامعة الأقصر يستقبل المكلفات للخدمة العامة