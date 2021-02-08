اليوم السابع
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توقيع اتفاقية تعاون علمى بين جامعة سوهاج ومعهد الدبلوماسية الثقافية باليونان

الإثنين، 08 فبراير 2021 07:42 م
توقيع اتفاقية تعاون علمى بين جامعة سوهاج ومعهد الدبلوماسية الثقافية باليونان الدكتور أحمد عزيز خلال توقيع الاتفاقية عبر الكونفرانس
سوهاج _ محمود مقبول

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وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عصر اليوم، اتفاقية تعاون علمى مع معهد الدبلوماسية الثقافية باليونان، ويمثله بيتر دينيس، رئيس ومؤسس المعهد، بهدف تبادل المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية المشتركة، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعى القديم.

وقال الدكتور أحمد عزيز، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العلمى بين الجامعة ومعهد الدبلوماسية الثقافية فى المجالات الثقافية والعلمية والأكاديمية من خلال استغلال القوة الناعمة لمصر وللمجتمعات الأوروبية والأمريكية، مضيفًا أن مدة الاتفاقية خمسة سنوات قابلة للتجديد بتراضى الطرفين، وتنص على تبادل العلاقات الثقافية بين الجامعة والمعهد من خلال تبادل البرامج الدراسية والزيارات الطلابية بين الطرفين، وكذلك تبادل إقامة المعارض والفعاليات العملية والمؤتمرات.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية التى تمت "أون لاين" عبر خاصية الفيديوكونفرنس، الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب، والدكتور محمود مراد وكيل الكلية للتعليم والطلاب، الدكتور ناصر كشكش وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد توفيق وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة إيمان حماد مستشار رئيس الجامعة لشئون المكتبات والمعلومات، الدكتور محمد احمد سليمان منسق البروتوكول.

 

رئيس جامعة سوهاج مع الحضور
رئيس جامعة سوهاج مع الحضور

 

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

 

جانب من توقيع الاتفاقية عبر الكونفرانس
جانب من توقيع الاتفاقية عبر الكونفرانس

 

الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز

 

 


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